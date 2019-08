Lamezia, scappa dalla violenza e si nasconde in bagno. Salvata dai Carabinieri

Trauma cranico facciale e trauma regione cervicale. Sono queste le lesioni riportate da una giovane donna dopo l’ennesima aggressione del suo ex compagno. È successo a Lamezia Terme, dove la vittima vessata da continue violenze, ha deciso di denunciare. L’uomo si è presentato a casa sua per chiederle un chiarimento ma, di fronte al rifiuto della giovane, è andato nuovamente su tutte le furie.

Gli insulti si sono poi trasformati in schiaffi e calci e in palpeggiamenti nel tentativo di costringerla ad avere un rapporto sessuale. L’uomo ha tentato di strangolarla, fino a quando la donna non è riuscita a svincolarsi e si è chiusa in bagno da dove, affannata, ha chiamato il numero d’emergenza 112.

I Carabinieri di Lamezia Terme sono arrivati sul posto e hanno sorpreso l’uomo ancora nell’appartamento mentre stava danneggiando, nel tentativo di aprirla, la porta del bagno. L’uomo è stato bloccato e arrestato per violenza sessuale, atti persecutori e lesioni personali e portato nel carcere di Catanzaro dove è rimasto anche a seguito della convalida.