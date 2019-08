Fabrizia, resta bloccata in garage dopo una caduta. Salvata dai carabinieri

Non si vedeva in giro da un paio di giorni, e per questo motivo i vicini di casa di un’anziana di Fabrizia hanno allertato i carabinieri. I militari della stazione locale si sono quindi recati a casa della donna e l’hanno messa in salvo, dato che era rimasta bloccata all’interno del suo garage.

L’anziana, a causa di una caduta, era finita per terra ed era semi incosciente. I carabinieri hanno poi contattato i familiari. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i sanitari del 118. La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.