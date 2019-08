Pensionato trovato morto in casa, disposta l’autopsia

Era in avanzato stato di decomposizione il corpo di un pensionato trovato ieri pomeriggio nella sua casa a Curinga. Gli abitanti del luogo, notando l’assenza dell’uomo, hanno chiamato i carabinieri di Girifalco che si sono recati nella sua abitazione e hanno intravisto da una finestra il cadavere riverso per terra.

Una volta accertato il decesso, ed esclusa l’ipotesi di una morte violenza, sul posto è intervenuto anche il medico legale. La casa era chiusa dall’interno e non presentava alcun segno di effrazione, ma dato l’avanzato stato di decomposizione, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per accertare le cause esatte della morte.