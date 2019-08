Crotone. Esuberi scongiurati all’Abramo. Azienda vince commessa Poste italiane

Esuberi scongiurati all’Abramo customer care. Sì, perché l’azienda che da mesi paventava la possibilità di dover licenziare i propri dipendenti a causa del calo delle commesse ha vinto la gara per la gestione della commessa Poste Italiane.

Questa sarà gestita sul sito di Crotone dove confluiranno i 25 lavoratori System House che attualmente già lavorano sulla commessa ai quali si aggiungeranno, dopo la formazione, circa altri 25 lavoratori attualmente impiegati sul 119. I volumi del 119 che si libereranno, verranno spostati sul sito di Montalto in modo da azzerare gli esuberi anche su quella sede.

Esprimono dunque soddisfazione le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e le Rsu di tutti siti produttivi della Calabria, “l’azienda – dichiarano le segreterie sindacali e le Rsu - è in ripresa ed è quindi scongiurato il pericolo di dover dichiarare degli esuberi come paventato qualche mese fa. Finalmente, dunque, una buona notizia che consente ai lavoratori di tirare un sospiro di sollievo, dopo tanti mesi di ansia per il loro futuro lavorativo e di sacrifici economici per l’applicazione del FIS. Un risultato frutto delle tante iniziative messe in campo dal sindacato confederale sia a livello regionale che nazionale dove sono state esercitate forti pressioni sui committenti”.

I sindacati hanno poi chiesto all’azienda “quali possibilità ci sono che l’arrivo della commessa Poste crei la possibilità di nuove assunzioni sulla sede di Crotone. L’azienda ha risposto che questo potrà essere verificato solo dopo che saranno protette tutte le risorse che oggi lavorano sulla commessa per System House a Reggio Calabria e a Napoli. In ogni caso le eventuali assunzioni saranno effettuate applicando l’accordo sindacale sottoscritto a marzo. Su nostra richiesta l’azienda ha anche dichiarato che, nonostante i limiti posti dal decreto dignità, non è sua intenzione procedere all’inserimento di nuova manodopera precaria. Prossimo appuntamento – concludono - per un aggiornamento della situazione è per il prossimo 29 agosto quando si avranno dati più certi sulle attività da gestire e sul progetto di ricollocazione del personale”.