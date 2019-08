Cassano, un turista denuncia: “Vermi dai rubinetti”

Vermi nell’acqua. È la macabra scoperta di alcuni turisti che stanno passando le vacanze a Marina di Sibari. A denunciare il fatto all’Ansa sono stati gli stessi villeggianti ospiti in una struttura. Stando alla affermazioni sembra che i ritrovamenti di vermi siano stati fatti in diverse abitazioni del territorio e in diverse strade del vicinato.

Questo fa dedurre che il problema possa derivare dalle condutture idriche. I villeggianti hanno poi avvertito la polizia locale e il servizio Ambiente del Comune. L'approvvigionamento idrico della zona è costituito da pozzi artesiani con potabilizzatore di recente riqualificazione, mentre la rete idrica di fornitura alle utenze è stata realizzata negli '70. Da qui l’ipotesi che la contaminazione potrebbe essere dovuta alle condizioni della rete di distribuzione idrica in quanto le analisi effettuate negli ultimi semestri hanno riscontrato la potabilità dell'acqua in uscita dell'impianto di potabilizzazione.