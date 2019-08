“Caso Spoleto”, il Dipartimento Turismo: “Accuse infondate”

Il Dipartimento turismo della Regione Calabria “rileva l'assoluta infondatezza delle notizie” relativa alle notizie sulla partecipazione della Regione al "Festival dei Due Mondi di Spoleto", secondo cui i fondi della Regione Calabria sarebbero serviti per liquidare fatture relative al pernottamento di artisti come, ad esempio, Raffaella Carrà ed altri.

Il Dipartimento precisa, inoltre, che: "agli atti del fascicolo relativo alla partecipazione della Regione Calabria al "Festival dei Due Mondi di Spoleto" edizione 2018, non risultano acquisite e liquidate fatture per la partecipazione e/o pernottamenti di artisti alla manifestazione; risulta esclusivamente acquisita e liquidata con Decreto D.G. n°9247/2018, la fattura elettronica per i servizi di promozione e comunicazione erogati in occasione della partecipazione della Regione Calabria alla manifestazione."