Emergenza sanitaria a Corigliano, primo incontro su spoke e pronto soccorso

“Sono state prese in esame anche le misure emergenziali destinate a supportare la necessaria ed adeguata risposta del Pronto Soccorso e di altri reparti critici, soprattutto nell’ancora più delicata stagione estiva”. Queste le parole del sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, nel corso dell’incontro con il commissario ad acta per la sanità in Calabria, Saverio Cotticelli, insieme al reggente dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza Sergio Diego.

Nel corso dell’incontro si è discusso di diritto alla salute, situazione dell’Ospedale Spoke di Corigliano-Rossano e più in generale della grave emergenza nell’offerta sanitaria su tutto il territorio. Inoltre molti sono stati gli spunti di discussione sulla ristrutturazione generale dello Spoke Corigliano-Rossano: dall’esigenza di integrare il personale medico all’importanza dell’emodinamica, dalla funzionalità notturna dell’elisoccorso all’importanza di rafforzare e rinnovare alcuni reparti, il tutto sempre tenendo alta l’attenzione nei confronti della realizzazione del nuovo Ospedale.

“Fra meno di un mese, giovedì 5 settembre – annuncia il Sindaco – il Commissario Cotticelli insieme al reggente dell’Asp di Cosenza sarà a Corigliano-Rossano per un incontro ad hoc al quale – concluse Stasi – inviteremo sin da ora tutti i sindaci dell’area jonica per affrontare insieme, con una visione unitaria, la complessa emergenza sanitaria di questa vasta ed importante area della provincia di Cosenza, dalla costa all’entroterra”.