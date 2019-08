Prevenzioni incendi, a lavoro per collaborazione diretta tra Comune Reggio e Vigili

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha suggerito al sindaco Giuseppe Falcomatà di poter attivare una collaborazione diretta con l’Ente in materia di prevenzione incendi e protezione civile più in genere. In questo stesso senso, il sindaco Falcomatà ha proposto il coordinamento di un incontro sul tema tra i vertici dei Vigili del Fuoco e gli amministratori dei 97 Comuni del territorio metropolitano e delle aree omogenee del Reggino. Sempre sul versante squisitamente tecnico-operativo sul territorio, il comandante Metelli ha inoltre suggerito che possano essere direttamente i Vigili del fuoco a occuparsi delle verifiche in materia di funzionalità degli idranti.

È successo questa mattina, quando Carlo Metelli, neocomandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ha fatto visita a palazzo Alvaro ed è stato accolto dal Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Il comandante Metelli ha espresso parole d’apprezzamento per la realtà di Reggio, il suo territorio e i tentativi di riscatto operati anche attraverso la classe dirigente reggina.

“A dispetto dei grandi sforzi profusi per fronteggiare i numerosi incendi, il rapporto tra il Comando e la città costituiva un po’ una ferita – ha osservato dal canto suo Falcomatà – che giusto l’anno scorso è stata definitivamente sanata con l’assegnazione ai Vigili del Fuoco del “San Giorgio d’Oro”, il massimo riconoscimento cittadino”.