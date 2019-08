Maierato: tutto pronto per la terza edizione della festa della trebbiatura

Salvatore Solano

Tutto pronto a Maierato per la terza edizione de “La festa della trebbiatura”. La manifestazione, organizzata dall’Associazione contadini di Maierato, si terrà il prossimo 10 di agosto in località piana degli Scrisi.

Articolato il programma dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Maierato, dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Vibo Valentia. Si parte, alle ore 17, con la benedizione delle messi alla quale seguirà la trebbiatura del grano.

Alle 20, introdotti dal presidente dall’Associazione contadini di Maierato, Vincenzo Griffo, sono previsti, gli interventi del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, e del presidente della Camere di Commercio, Nuccio Caffo.

Subito dopo avrà inizio la sagra, che prevede la degustazione, in un apposito vassoio, dei prodotti della tradizione locale, e dei panini con salsiccia arrostita o con straccetti di vitello della piana. La serata sarà allietato dal concerto dei Taranta Jonia Project.

La festa della trebbiatura, che ha tra i suoi intenti quello di preservare e valorizzare in chiave identitaria gli usi e i costumi del territorio è, quest’anno, strettamente connessa con l’evento internazionale “Il Mediterraneo nel Borgo” di Stefanaconi e con la “Giornata della mietitura”, quest’ultima ha visto protagonisti insieme ai contadini, in una sorta di abbraccio generazionale, i ragazzi degli scout di Maierato e il presidente della Provincia, Salvatore Solano.

Il prodotto principe sarà naturalmente il grano, in particolare il “Rosia” e il “Senatore Cappelli”: grani antichi e pregiati. Parte di questo grano è stato acquistato dal vicino Comune di Stefanaconi è verrà utilizzato nel corso de “Il Mediterraneo nel Borgo”, per la produzione del pane di Stefanaconi, tra i più apprezzati prodotti della gastronomia del Vibonese. Il tutto in una logica di interazione e valorizzazione dell’intera realtà territoriale dei comuni limitrofi di Maierato, Stefanaconi e Filogaso.