Peppe Voltarelli sbarca in Canada. Parte il tour internazionale

Sbarca in Canada la musica di Peppe Voltarelli. Dall’8 al 22 agosto il musicista calabrese sarà tra i protagonisti di due importanti festival internazionali di World Music e della Settimana della cultura italiana a Montreal.

Figura a dir poco poliedrica -scrittore, interprete e compositore nonché volto prestato con grande efficacia ad alcune delle più innovative opere teatrali e cinematografiche degli ultimi anni anni-, Peppe Voltarelli continua nella sua instancabile azione di promozione oltre i confini nazionali della grande canzone d’autore italiana. Inizia infatti domani 8 agosto la sua tournée in Canada. Volarelli sarà al Festival Rythmes du Monde di Saguenay (8 agosto) e il Festival des Tradition du Monde di Sherbrooke (10 agosto), oltre che della Settimana della cultura italiana a Montreal dove 16 agosto si esibirà nella Petit Italie, il cuore pulsante dell’Italianità del Quebéc.

Il tour, organizzato da Productions Casa Nostra dell’artista italo-canadese Marco Calliari, toccherà altre cinque città del Quebéc e si concluderà il 22 agosto al Parc Bombardier di Montreal in un gran concerto finale che non mancherà di suscitare attenzione ed entusiasmo nel pubblico locale che da tempo segue ed apprezza l’opera del crooner della Sibaritide. Assidua presenza nella scena artistica e culturale canadese da almeno dieci anni, Voltarelli ha infatti partecipato al Montreal Jazz Festival nel 2013, alle Francofolies di Montreal del 2011, al Luminato Festival di Toronto e al Festival del Cinema di Calgary nel 2008: e non a caso i suoi dischi sono pubblicati in Canada e le sue canzoni trasmesse regolarmente dalle radio canadesi, più frequentemente in verità di quanto non accada con quelle italiane.

In tutti questi appuntamenti, Voltarelli assieme alla sua musica, e all’estro che lo contraddistingue sul palco rendendo i suoi concerti unici e irripetibili, porterà anche la sua esperienza di profondo conoscitore della canzone italiana, studiata e approfondita e poi assimilata e fatta proprio in modo del tutto originale. Dal folk alla canzone d’autore, il suo sarà pertanto un viaggio nelle melodie e ragioni che hanno reso famoso in tutto il mondo il canto italiano. Due volte Targa Tenco, come miglior album in dialetto e come miglior interprete, presenterà al pubblico canadese anche la sua rivisitazione di alcuni brani di Domenico Modugno tra i quali “Dio come ti amo”, un cui coinvolgente remix è stato prodotto dai francesi Bart&Baker a conferma della vocazione internazionale di un autore che ha scalato le classifiche di molti paesi europei ed extra-europei, dalla repubblica Ceca al Cile, e ha avviato collaborazioni di grande prestigio con artisti come l'argentino Kevin Johansen e il The Tiptons Sax Quartet di New York.