Lite familiare nel crotonese: un ferito a Capo Rizzuto

È finita con un ferimento, e non con un omicidio come erroneamente appreso nei primi concitati momenti dopo l'accaduto, la lite tra due persone, padre e figlio, scoppiata oggi a Capo Rizzuto, nel crotonese, in cui ha avuto la peggio il genitore anziano di P.C., 60enne, affetto da diversi anni da disturbi psichici. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul posto, una traversa nei pressi di via Faro, allertati dai residenti che avrebbero sentito le grida dei due e poi degli spari, i carabinieri e i sanitari del 118.