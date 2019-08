Droga: sequestrate oltre 7mila piante di marijuana, 5 arresti ad Africo

I Carabinieri di Africo, con l’ausilio dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato 5 persone sorprese a coltivare una piantagione di marijuana di vaste dimensioni in un’impervia area aspromontana in prossimità del vecchio centro di Africo.

Lo scorso fine settimana, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e avviata lo scorso luglio, sono state rinvenute e sequestrare 7.500 piante di marijuana nonché quasi un chilo dello stesso stupefacente già essiccato.

Con lunghi appostamenti e riprese video sulla piantagione individuata gli inquirenti sono riusciti ad identificare i coltivatori, tra i quali diversi soggetti vicini, per vincoli di parentela, alla cosca di ‘ndrangheta “Speranza–Palamara–Scriva” di Africo.

GLI ARRESTATI | A rispondere, a vario titolo, dei reati di produzione e traffico illecito in concorso di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti sono: Domenico Antonio Versace, 35enne; Arcangelo Mollica, 57enne, Leo Mollica, 56 anni, e Rocco Morabito, 36enne, tutti residenti ad Africo e Francesco Strangio, 42enne residente a San Luca.

Come recentemente riscontrato in analoghe attività d’indagine (l’operazione “Selfie” su tutte, eseguita lo scorso 28 maggio), anche in questo caso gli indagati hanno installato alcune foto-trappole a presidio delle piantagioni, strumentazione sequestrata per i successivi accertamenti tecnici.