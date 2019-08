Droga e armi in auto, incensurato fermato ad un posto di controllo a Maierato

I Carabinieri della Stazione di Maierato, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno perquisito E.S., 30enne incensurato, trovato in possesso di 2 dosi di marijuana nascoste tra alimenti e bevande contenute in una borsa frigo ed un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 10 cm custodito all’interno di uno zaino.

I Carabinieri hanno approfondito le operazioni di polizia giudiziaria estendendo la perquisizione anche presso l’abitazione dell'uomo, dove non è stato trovato altro di illecito ma, in modo cautelativo, sono state ritirate anche le armi legalmente detenute.

Il titolare infatti, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente, non conserva i requisiti necessari per il porto e la detenzione di armi.