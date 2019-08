Consorzi di Bonifica: mobilitazione a difesa dell’autogoverno domani a Trebisacce

Sarà un parterre “trasversale”, il sit-in di agricoltori, sindaci, sindacati e lavoratori che si svolgerà in particolare domani giovedì 8 agosto alle ore 10.30 nella sede del Consorzio di Bonifica Bacini dello Ionio Cosentino in Via XXV Aprile - S.S. Jonica 106 - Km 104 a Trebisacce.

Tutti a difesa - informa una nota di Coldiretti Calabria - dell’autogoverno dei Consorzi di Bonifica che una politica regionale miope nell’imminenza delle elezioni regionali vuole commissariare, dimenticando gli effetti deleteri del passato.

“Raccogliendo le preoccupazioni di tutti i Consorzi di Bonifica - annuncia Franco Aceto presidente di Coldiretti Calabria presentando questa prima fase di mobilitazione - abbiamo riunito a Trebisacce la Coldiretti della Calabria e i Presidenti dei Consorzi di Bonifica della Calabria dove insieme ad ANBI Calabria renderemo note nel dettaglio le ragioni a difesa dei Consorzi”.

Il presidente del Consorzio di Trebisacce e dell’ANBI Calabria Marsio Blaiotta annuncia che a sostegno delle legittime rivendicazioni arriverà in Calabria il Direttore Generale dell’ANBI Massimo Gargano proprio a dimostrazione che la vicenda assume un rilievo nazionale. Sono troppi e ripetuti – continua Blaiotta – gli eccessi riscontrati, le diffamazioni e l’arroganza del Dipartimento Agricoltura che ha avviato, come illustreremo e documenteremo, un procedimento illegittimo”.