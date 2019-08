Incidente stradale sulla Statale 106. Due persone rimaste ferite

È di due feriti il bilancio di un ennesimo incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 6 e 15, sulla statale 106, nel comune di Guardavalle, nel catanzarese.

Due le vetture coinvolte, una Fiat Panda ed una Dacia Sandero con quest’ultima che a seguito dell’impatto si è ribaltata su un lato.

Tre gli occupanti delle due auto: una ragazza che era a bordo della Dacia e la conducente della Fiat Panda hanno riportato delle lievi contusioni ed escoriazioni. Le stesse sono state rese in cura dal personale medico del Suem 118 e trasferite in ospedale per dei controlli. Illesa una terza persone che era alla guida della Dacia.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato del Comando di Catanzaro che hanno messo in sicurezza le vetture in attesa del soccorso stradale, ed i Carabinieri per gli accertamenti di competenza. Disagi si sono registrati alla circolazione nel tratto interessato.