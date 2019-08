Grave incidente stradale nel cosentino, due merti e quattro feriti

Un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nel cosentino ha causato la morte di due persone mentre altre quattro sono rimaste gravemente ferite.

Un’auto, una fiat Multipla, su cui viaggiavano tutti e sei i coinvolti, operai di un cantiere del capoluogo bruzio, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada nel comune di Longobucco, in Sila, sulla statale Silana-Rossanese, finendo in una scarpata nei pressi della Fossiata.

Nell’impatto è deceduto sul colpo il conducente della vettura, mentre la seconda vittima è morta prima del suo trasporto in ospedale. Sul posto squadre del 118 con l'ausilio dell'elisoccorso per portare i feriti nel nosocomio.

(aggiornata alle 21:10)