Sorpreso con mezzo chilo di marijuana in casa e una serra nel capannone: arrestato

Circa 500 grammi di marijuana essiccata e pronta per la vendita, un bilancino di precisione e del materiale per il relativo confezionamento dello stupefacente, sono stati sequestrati ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Rossano-Corigliano, insieme ai presunti proventi dell’attività spaccio, che ammonterebbero a 500 euro in banconote di vario taglio.

Il tutto era a disposizione di un 43enne del luogo, G.P.L. le sue iniziali, che è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.

Nel corso della perquisizione domiciliare - che fa parte del progetto della Polizia di Stato il “Blu... nell'Estate” - è finito sotto sequestro anche un capannone che si trovava nei pressi dell’abitazione dell’uomo, e che era stato adibito a serra con tanto di termoventilazione e sistemi di irrigazione per le piante e fertilizzanti.