Sull’autostrada con un trasporto “eccezionale”: sanzionato turista in viaggio

Un trasporto a dir poco eccezionale. È ciò in cui si sono imbattuti gli agenti della Polstrada in servizio sull’A2, precisamente nei pressi dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. Nella giornata di ieri, lunedì 5 agosto, nel corso di un servizio di controllo hanno notato una vettura Volkswgen Sharan che sul tettuccio trasportava diverse valige ma anche un materasso, due biciclette, persino un motozappa.

All’interno dell’auto viaggiava una famiglia nordafricana proveniente da Viterbo e diretta verso la Sicilia per le vacanze.

L’indisciplinato conducente è stato dunque verbalizzato per la sporgenza del carico fuori della sagoma del veicolo, oltre i limiti consentiti dalla legge nonché l’errata sistemazione del carico stesso.