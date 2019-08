Cciaa. Pugliese alla riunione congiunta sull’accorpamento: “chiesto intervento del Governo”

“Sono onorato del sostegno e della vicinanza che è stata manifestata nei nostri confronti e sono fiducioso che il sostegno dei politici intervenuti sarà decisivo rispetto alle sorti dell’accorpamento”- dichiara Alfio Pugliese, Presidente della Camera di Commercio di Crotone all’esito della riunione congiunta dei consigli camerali delle Camere di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, svoltasi ieri, 5 agosto, presso la sala del Consiglio Provinciale di Catanzaro.

“Ciò che è emerso dalle riflessioni scambiate nel corso della riunione – continua il Presidente dell’Ente camerale Crotonese - è che l’accorpamento così come voluto dal governo nazionale non determinerà alcun risparmio di spesa o efficientamento dei sistemi, ma piuttosto minerà la libertà di determinazione di un ente di prossimità, quale la Camera di Commercio, che ha come compito istituzionale quello di sostenere un tessuto produttivo che faticosamente sopravvive”.

“La presenza, il sostegno che abbiamo percepito da parte dei politici e dei rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacati che hanno partecipato alla riunione, ci dà forza per poter insistere a far sentire la nostra voce a livello nazionale – aggiunge Pugliese, che conclude - chiediamo un intervento fattivo dei nostri rappresentati nel governo nazionale affinché intercedano con il MISE nella nostra battaglia contro l’accorpamento”.