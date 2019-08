Emilia Mazzatesta è la delegata ai nidi e scuole dell’infanzia del Polo digitale Calabria

Ieri il consiglio direttivo del polo digitale Calabria, ha nominato all’unanimità una nuova coordinatrice regionale con delega agli asili nido alle scuole dell’infanzia e primarie paritarie.

A darne voce è il Direttore Generale del Polo Digitale Calabria Carmine Gallo che spiega “la direttrice Emilia Mezzatesta, dirigente dell'asilo nido Idea 90 di Scalea, ricoprirà questa importante mansione è forte della sua grande esperienza e determinazione siamo sicuri che sarà una grande promotrice della cultura digitale nel settore di appartenenza.”.

Ieri il consiglio direttivo ha eletto all'unanimità la prima coordinatrice regionale donna, quale: Emilia Mezzatesta, Direttrice dell’asilo Idea 90, con delega agli asili nido alle scuole dell’infanzia e primarie paritarie.

“Per la prima volta - continua in una nota il direttore Carmine Gallo - un’associazione appartenente al settore ICT, che nasce come significativo punto di riferimento per le aziende del settore ICT e che ha come scopo quello di suggerire e condividere nuove strategie per aiutare le imprese ad essere più competitive ed innovative nell’era digitale, si avvale del supporto di rappresentanti presenti all’interno del mondo della scuola privata e dell’istruzione”.

“Prima di darvi appuntamento a settembre - conclude la nota - con tantissime iniziative ed importanti novità, spetta a me l’onore di portarvi i saluti del nostro presidente Emilio De Rango, del nostro consiglio direttivo e di tutti i nostri associati augurandovi buone vacanze.”