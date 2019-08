Stella del mare organizza il "Mercoledì d’estate”: centro d’ascolto per i bisognosi

Una recente indagine ha concluso che l’effetto dell’emarginazione, dell’isolamento sociale e del vivere da soli induce un aumento della mortalità rispettivamente del 29%, 26% e 32%.

L’associazione di volontariato Centro Ascolto Stella del Mare di Catanzaro, grazie alla sua presidente Stefania Mandaliti, per cercare di ovviare a questo problema, ha deciso di organizzare un’iniziativa dal titolo: “Il mercoledì dell’estate…la violenza non va in ferie” tenendo aperta la sede per sostenere ed aiutare tutte le persone bisognose che purtroppo in vacanza non possono o non riescono ad andare.

Il punto di ascolto, eccezionalmente e solo per il periodo estivo, si trasferirà presso la sede Arca Enel in piazza Matteotti 7/A: un luogo centrale e facile da raggiungere per gli abitanti del capoluogo di Regione e delle zone limitrofe. Dal 7 agosto all’11 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, saranno presenti alcuni professionisti: il socio Marco Pugliese e Stefania Mandaliti – criminologa forense e pedagogista che potranno così “ascoltare” le persone bisognose.