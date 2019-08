New Model Today, a Cariati si cerca la nuova Charlize Theron

Tra le celebri otto torri della cittadella medioevale di Cariati, è intrepida l’attesa per il contest internazionale New Model Today.

In una serata dove la bellezza e l’eleganza faranno da padrone. Per l’occasione saranno presentati in anteprima alcuni capi della nuova collazione di Claudio Greco. Ospite della serata il presidente del contest Clay Calzolari.

Le porte del mondo dello spettacolo si apriranno per le aspiranti modelle dai quattordici ai ventidue anni domani in piazza Municipio a partire dalle 21. A condurre l’evento Claudio Greco in compagnia della bellissima top model nigeriana Konjo Mesi. Il contest è patrocinato dall’amministrazione comunale, per la quale si ringrazia il sindaco Filomena Greco e la consigliera delegata alla cultura Maria Elenca Ciccopiedi.

Una giuria di eccellenze del mondo della moda, dell’imprenditoria, dell’arte, della cultura e dello spettacolo assegnerà i titoli New Model Today, Premio Migliore Indossatrice, Premio Portamento, Premio Beauty, Premio Moda/Mare, Premio un Volto per la TV e Premio un Volto per il Cinema. Le vincitrici avranno la possibilità di partecipare alla finalissima internazionale che si terrà a Roma negli Studios di Cinecittà World.