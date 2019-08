Alta l’attenzione della Stradale nel catanzarese: diverse sanzioni nel week end

Durante la notte tra il 3 e 4 agosto è stato attivato un dispositivo di controllo lungo la fascia costiera delle strade del catanzarese, composto da quattro 4 pattuglie della Polizia Stradale e della Questura del capoluogo e da un camper con a bordo personale medico e sanitario della Polizia di Stato per effettuare i test specifici in grado di accertare eventuali stati di alterazione alla guida,

Nel corso del servizio, 137 conducenti, di cui 87 uomini e 50 donne di diverse fasce di età, sono stati sottoposti a verifiche con i precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata. Successivamente, i conducenti risultati positivi sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro.

Di questi, 3 sono risultati positivi al test alcolimetrico ed uno di loro anche all’uso di cocaina. Oltre alle previste sanzioni amministrative, che variano da un importo di 544 euro fino a 6 mila euro, è scattato, nell’immediatezza, e a loro carico, anche il ritiro della patente ai fini della sospensione, mentre per il conducente che era alla guida in stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti, oltre alla sospensione della patente anche una denuncia penale.

Durante l’attività sono state contestate altre violazioni al Codice della strada per la mancanza della revisione, per mancanza di documenti, e per il mancato uso dei sistemi di ritenuta per bambini: nel complesso sono stati decurtati 80 punti.

Nello stesso fine settimana, inoltre, la Stradale di Catanzaro ha intensificato i controlli per arginare il fenomeno dell’uso dello smartphone mentre si è alla guida, ormai diventato una delle principali cause di incidentalità, talvolta con conseguenze nefaste.

Tra sabato e domenica, infatti, sono state elevate 24 contravvenzioni specifiche, con sanzioni amministrative da 165 euro a 661 euro, e con quella accessoria della decurtazione di 5 punti.