In partenza per la Svizzera con la cocaina nascosta nel bagaglio: arrestato presunto “pusher”

Era in attesa di un pullman per dirigersi in Svizzera ma nel bagaglio, oltre ai vestiti, trasportava un “bottino” di droga con annesso bilancino.

La cosa non è però sfuggita al del cane antidroga “Argus” che ha indirizzato gli uomini della Guardia di Finanza di Catanzaro verso un presunto “pusher” che si trovava in attesa di un bus presso un’area di sosta.

Il giovane, un 38enne di Lamezia Terme, è stato sottoposto a controllo e grazie ad un accurata ispezione del bagaglio le fiamme gialle hanno rinvenuto 22,30 grammi di “cocaina”, suddivisa in dosi, ed un bilancino di precisione elettronico.

Oltre al sequestro della droga e del bilancino rinvenuti, i finanzieri hanno tratto in arresto il ragazzo, per il quale il pubblico ministero presso la procura della repubblica di Lamezia Terme ha richiesto il giudizio con rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, il Tribunale di Lamezia Terme ha convalidato l’arresto ed ha applicato, nei confronti dell’imputato, la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, nonché il divieto giornaliero di uscita dalla propria abitazione nella fascia oraria dalle 20.30 alle ore 06.30, per il periodo di efficacia del provvedimento.