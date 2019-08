Controlli a Taurianova, otto denunce

Otto persone sono state denunciate dai Carabinieri di Taurianova a seguito di un servizio straordinario sul del territorio effettuato a Polistena e Cinquefrondi.

I militari delle due stazioni locali e della Sezione Radiomobile, nel corso dei controlli stradali hanno fermato in auto, in diverse circostanze, un 50enne di Messina, un 43 enne di Polistena, un 45enne di Cinquefrondi e un 55enne di Cittanova.

Tutti sottoposti a verifica sono risultati positivi agli esami alcolemici, con tassi superiore al consentito. I quattro sono stati così denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e si sono vite ritirare anche le rispettive patenti.

I controlli agli autisti hanno riguardato anche la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di droga, e un 30enne, un 32enne, entrambi di Taurianova, e un 44enne di Polistena, sono risultati positivi agli esami tossicologici con tracce di cannabinoidi e oppiacei. Tutti sono stati quindi denunciati e anche a loro ritirate le patenti.

I carabinieri hanno poi sorpreso una 53enne di Anoia ad incendiare illecitamente in un terreno privato alcuni elettrodomestici e suppellettili di proprietà, con evidenti pericoli per la salute pubblica. La donna è stata quindi denunciata in stato di libertà per combustione illecita di rifiuti e l’area è stata sottoposta a sequestro in attesa di ulteriori verifiche tecniche.

Nel corso del servizio straordinario sono state controllate quasi 100 persone e oltre 40 autovetture, elevando oltre 10 contravvenzioni al codice della strada.