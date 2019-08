Paura nel centro di Sibari: uomo con pistola in pugno fa fuoco contro un 50enne, avviate indagini

Un uomo con pistola in pugno ha fatto fuoco contro un 50enne già noto alle forze dell'ordine nella tarda mattinata di oggi a Sibari, nel cosentino.

La vittima – ferita ma non in pericolo di vita – si trova attualmente ricoverata in ospedale mentre è aperta la caccia all’uomo che ha sparato.

Secondo le informazioni trapelate, sarebbe stata coltpita di striscio anche un'altra persona che si trovava in compagnia del 50enne.



I fatti si sono svolti su una delle vie principali del comune cosentino davanti agli occhi di diversi testimoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corigliano Rossano che oltre ad effettuare i rilievi stanno ascoltando alcuni dei presenti.

Pare che l’assalitore avrebbe sparato per futili motivi.