Intensificati i controlli alla movida nell’alto Ionio cosentino: un arresto e due denunce

I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale ed alla movida notturna nell’alto Ionio cosentino.

Solo nella notte fra venerdì e sabato è scattato un arresto per detenzione di sostanza stupefacente, due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, diversi ragazzi segnalati alla locale Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente, 153 persone e quasi 100 veicoli controllati.

In particolare, i militari della Stazione di Villapiana, impegnati in un controllo notturno, si sono imbattuti nei pressi di un noto hotel del litorale in un 21enne marocchino, B.S., su una bicicletta, già noto ai militari per precedenti in materia di droga. I militari hanno così deciso di effettuare una celere perquisizione personale, rinvenendo addosso allo stesso e precisamente celata in una tasca dei pantaloni un frammento di hashish del peso di circa 1 grammo.

Il controllo è poi proseguito presso l’abitazione del ragazzo ed infatti la scelta dava subito i suoi frutti. In un comodino della stanza da letto, fra la roba personale sono stati rinvenuti 10 grammi circa di hashish ancora da dividere, delle forbici intrise della medesima sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e ben tre bilancini di precisione.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri ed’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Dott. Eugenio Facciolla, dovrà comparire presso le aule del Tribunale per rispondere di detenzione ai fini dispaccio.

Sempre fra le notti di venerdì e sabato sono continuati i controlli dei Carabinieri fra la centrale Piazzetta Portofino di Schiavonea ed il lungomare di Corigliano. Diverse gazzelle hanno pattugliato il territorio e grazie anche all’ausilio di diversi etilometri in dotazione, due persone sotto state denunciate alla locale Procura per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Una donna ed un ragazzo sono stati pizzicati con tassi alcolemici molto alti nel sangue, gli stessi, oltre a rischiare una condanna penale, si sono visti ritirare la patente di guida, comminata una salata sanzione pecuniaria e sottoposto a fermo amministrativo il veicolo.

Sono state elevate sanzioni anche per la mancata copertura assicurativa, con contestuale sequestro del veicolo. Sono stati segnalati 10 ragazzi, anche minorenni, alla Prefettura di Cosenza per uso personale di sostanze stupefacenti, per i provvedimenti che la stessa riterrà opportuno assumere, sequestrati circa 10 grammi fra marijuana ed hashish. A fine serata sono stati controllati oltre 100 veicoli e 153 persone.