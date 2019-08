Era agli arresti domiciliari ma continuava a fare il pusher: arrestato

Si trovava ristretto ai domiciliari a seguito dell’arresto durante l’operazione “Last Minute”(LEGGI) ma noncurante della sua posizione avrebbe continuato nel “mestiere” di pusher. Protagonista della vicenda un cassanese di 46anni, M.R., che nel corso di un controllo dei Carabinieri della Tenenza di Cassano all’Ionio è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio.

I militari, dopo aver bussato alla porta dell’uomo, hanno deciso procedere con una perquisizione domiciliare, dopo averlo reso edotto delle facoltà di legge.

Proprio con la scusa di avvisare il suo avvocato di fiducia per avvertirlo dell’atto di polizia giudiziaria in corso, il 46enne avrebbe preso un pacchetto di sigarette per poi lanciarlo giù da una finestra dell’abitazione. Il maldestro gesto non è sfuggito ai militari, che recuperato l’involucro hanno scoperto al suo interno ben 30 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre M.R. è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Eugenio Facciolla, per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale della città del Pollino in attesa di celebrazione del rito direttissimo.