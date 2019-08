Deteneva revolver clandestino e svariato munizionamento: arrestato 57enne

L’attività di controllo dei Carabinieri di Lamezia Terme non si ferma. I militari - nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 57enne del poso, P.S. le sue iniziali - hanno rinvenuto un coltello a serramanico con una lama di 15 cm ed un bastone telescopico in ferro.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i carabinieri hanno proseguito con il controllo fino a quando sono stati scoperti quattordici proiettili ed un revolver cal. 38 con numero di matricola illeggibile, così come anche modello e casa di produzione.

Il tutto è stato sequestrato in attesa di accertamenti balistici al fine di comprendere se l’arma sia stata utilizzata in pregresse vicende criminali. L’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro con l’accusa di ricettazione, detenzione di arma da sparo clandestina e detenzione illegale di munizionamento.