Camera dei Deputati. Riccardo Tucci (M5S) in Commissione Banche: “spero di esserne all’altezza”

Il vibonese Riccardo Tucci, esprime la sua emozione alla notizia della nomina come membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Il portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle dichiara: “avverto tutto il peso della responsabilità di far parte di un organo così importante, spero di essere all’altezza della situazione e di non deludere le aspettative di quanti, tra i colleghi, hanno riposto in me fiducia eleggendomi come componente”.

“La Commissione di cui faccio parte – sottolinea Tucci – avrà il compito di analizzare tutti gli aspetti della normativa in materia di banche, finanza e tutela del risparmiatore, non tralasciando di occuparsi degli scandali bancari deflagrati negli ultimi anni. Lo stesso organo è dotato dei poteri e limiti dell’autorità giudiziaria”.

“La prima convocazione della Commissione – precisa il deputato 5 stelle - è stata fissata per il prossimo 4 settembre, giorno in cui eleggeremo il presidente, i vicepresidenti e i segretari. Per la figura di presidente – conclude - in pole vi è il nostro senatore Gianluigi Paragone”.