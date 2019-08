Coldiretti e Anbi alla Regione: “giù le mani dai Consorzi di Bonifica, rafforzeremo mobilitazione”

“Giù le mani dai Consorzi. La Regione paghi i debiti ai Consorzi che ammontano a circa 83 milioni di euro” - sono solo due delle forti sollecitazioni della Coldiretti e di Anbi Calabria nei confronti del Dipartimento Regionale Agricoltura che, dicono i manifestanti “con un vero e proprio atto di aggressione e una procedura illegittima, vogliono commissariare il Consorzio di Bonifica Bacini dello Ionio Cosentino di Trebisacce”.

“Raccogliendo le preoccupazioni di tutti i Consorzi di Bonifica riuniremo la Coldiretti della Calabria a Trebisacce, perché – dichiara perentorio Franco Aceto Presidente della Coldiretti – non permetteremo a nessuno e per nessun motivo di affossare i Consorzi di Bonifica vanificando anni di lavoro e sacrifici fatti con la gestione di autogoverno degli agricoltori. Mischiare le carte in tavola, nell’imminenza peraltro delle elezioni nei Consorzi di Bonifica, creando artatamente ed in modo interessato confusione, è evidente che si scontra con il protagonismo degli agricoltori e si vuole annullare un processo democratico”.

“Davanti all’insipienza della Regione che da molti anni ha trascurato i Consorzi di Bonifica con una manifesta ostilità del Dipartimento Agricoltura costringendoli spesso a ricorrere al Tar in diversi procedimenti amministrativi che hanno visto sempre la Regione soccombere - conclude – concludono le sigle – rafforzeremo sempre di più la mobilitazione sull’intero territorio regionale”.