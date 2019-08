Cariati scelta per l’evento nazionale di moda “New Model Today”

Per l’evento di fama nazionale New Model Today è stata scelta Cariati, la cittadina per la finalissima regionale che si terrà sabato prossimo alla presenza dello stilista Claudio Greco, tra musica e sfilate, in Piazza Rocco Trento, dalle 21 avrà come madrina d’eccezione la modella nigeriana Konjo Mesi.

Ne dà annuncio la consigliera delegata alla cultura Maria Elenca Ciccopiedi ribadendo la soddisfazione dell’Esecutivo guidato da Filomena Greco.

La Ciccopiedi ringrazia in particolare lo stilista e patron dell’evento, il fashion designer Claudio Greco, direttore artistico per la Calabria di New Model Today, testimonial Unicef e Unesco, ambasciatore della Moda italiana e della Lilt – Lega italiana per la lotta ai tumori, per aver preferito Cariati.

L’evento New Model Today nasce nel 1986 per mezzo di una nota agenzia milanese. È diventato celebre in tutta Italia grazie al Tour Italia Gran Galà della Moda – New Model Today promosso da Clay Calzolari. Il concorso è aperto a tutte le giovani aspiranti modelle di età compresa fra i quattordici e i ventidue anni, con altezza minima di 1 metro e 70.

Saranno assegnati i titoli New Model Today, Premio Migliore Indossatrice, Premio Portamento, Premio Beauty, Premio Moda/Mare, Premio un Volto per la TV e Premio un Volto per il Cinema. Le vincitrici avranno la possibilità di partecipare alla finalissima internazionale che si terrà a Roma a Cinecittà World.