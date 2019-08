Magna Graecia Film Festival, premio miglior film a “In viaggio con Adele”

È “In Viaggio con Adele” il miglior film della XVI edizione del “Magna Graecia Film Festival” e Alessandro Haber è il miglior interprete maschile della kermesse cinematografica. La giuria ha infatti consegnato al regista della pellicola vincitrice, Alessandro Capitani, e all’attore protagonista la colonna d’oro.

Il riconoscimento per migliore sceneggiatura è andato a “Ride”, l’esordio alla regia di Valerio Mastrandrea che affronta il tema delle morti bianche; la migliore attrice è proprio la protagonista di “Ride” Chiara Martegiani. Il premio come migliore regia è andato a Simone Catania per “Drive me home”, road movie low cost ma molto apprezzato.

Pupi Avati ha invece vinto la colonna d’oro (realizzata dal maestro orafo Michele Affidato) per la carriera, mentre il premio del pubblico, consegnato proprio da due signore che seguono il Magna Graecia Film Festival dal suo esordio e partecipano ad ogni dibattito, è andato a Simone Spada che con “Domani è un altro giorno” vince il premio per il miglior film per il pubblico, che poi è quello che ha sempre ragione.

Successo dunque per la kermesse ideata e organizzata da Gianvito Casadonte, che sul palco allestito nell’area porto di Catanzaro, ha affiancato Carolina Di Domenico “accogliendo” ospiti e autorità istituzionali.