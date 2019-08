Maltratta e minaccia ripetutamente l’ex moglie. Finisce ai domiciliari

Ha minacciato di morte l’ex moglie alla quale inviava anche messaggi minatori. Ma non solo perché per tre anni un 41enne cosentino avrebbe avuto dei comportamenti aggressivi verso la donna, anche in presenza di altre persone. Inoltre, si sarebbe reso responsabile di diversi danneggiamenti dell’auto della vittima.

Così il 41enne è stato raggiunto oggi da un’ordinanza con cui stato posto ai domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale bruzio su richiesta della Procura, diretta da Mario Spagnuolo.

Ieri pomeriggio gli agenti della Mobile della Questura hanno eseguito l’ordinanza nei confronti dell’uomo, pregiudicato, ora accusato di stalking.

La misura cautelare è scattata a seguito delle indagini portate avanti dal personale della III Sezione “Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali” della Mobile dopo la denuncia della vittima che è stata ripetutamente vessata e minacciata dall’ex coniuge.