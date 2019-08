Scommesse senza autorizzazione: denunciato rischia multa da 100 mila euro

Raccoglieva scommesse nonostante non avesse alcuna concessione, autorizzazione o licenza. Per questo motivo la Squadra amministrativa della divisione Pasi della Questura di Cosenza, con la collaborazione del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha denunciato un uomo di 44 anni perché accusato di accettare o raccogliere, anche per via telematica, scommesse.

L’uomo avrebbe inoltre pubblicizzato l’attività attraverso degli appositi cartelli ed un’insegna luminosa, senza apporre la tabella dei giochi proibiti.

Nel corso delle verifiche gli agenti hanno inoltre sequestrato 10 “slot machine” non collegate alla rete statale e prive della scheda identificativa; 10 computer abilitati alle scommesse telematiche, tutte trovate accese e connesse, e usate per la raccolta su piattaforme di gioco online non autorizzate; 2 stampanti termiche per le ricevute; un apparecchio da gioco del tipo “Redemption”.

Le sanzioni amministrative contestate prevedono il pagamento di una somma intorno ai 100 mila euro. Il titolare sarà, inoltre, denunciato anche all’autorità giudiziaria.