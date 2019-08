Progetto Clean up a Catanzaro, il Rotary dona posaceneri portatili

È tutto pronto a Catanzaro per l’avvio del progetto Clean up, il progetto del Rotary Catanzaro Tre Colli, fortemente voluto dal suo presidente: Vincenzo Defilippo. L’iniziativa prevede infatti la donazione di posaceneri portatili ai numerosi utenti fumatori di strutture balneari e spiagge libere della costa crotonese e sarà attuato in gran parte del territorio regionale Grazie all’impegno dei Rotaract, Rotary ed Interact di Locri, Soverato, Cropani, Catanzaro,Catanzaro Tre Colli, e Petilia Policastro, anch’essi aderenti al progetto

“Il Progetto – dichiara in una nota il Presidente Rotary Catanzaro Tre Colli– nasce dall’esigenza di sensibilizzare il popolo dei fumatori riguardo l’alto potenziale inquinate dei “mozziconi di sigaretta”. Si pensi – Continua Defilippo- che un filtro di sigaretta immesso nell’ambiente ha un tempo di biodegradabilità stimato di 24 mesi; sappiamo di certo che proprio il filtro della sigaretta rappresenta il 40% dei rifiuti presenti nel mar mediterraneo; immaginiamo quali e quanti problemi ciò potrebbe causare alla fauna marina.

“Il nostro mare, la nostre terra – conclude Vincenzo Defilippo- deve essere tutelata a tutti i costi; con progetti come “Clean Up” non solo vogliamo impegnarci a dare il nostro piccolo contributo all’ambiente , ma a lanciare il messaggio ai nostri concittadini che tanti “Piccoli gesti”, come quello di non buttare a terra il mozzicone di sigaretta, portano a grandi risultati”.