Successo per il musical Disneyano alle Terme Luigiane

Grande spettacolo sotto il cupolone del Parco Termale “Acquaviva” delle Terme Luigiane con il recital in due atti “La prova”, scritto e diretto da Francesco Mastroianni; mentre ad interpretarne i contenuti e la storia sono stati la compagnia di balletto “Skanderberg” con gli allievi della scuola d’arte di Mirella Castriota, che ne ha curato la direzione artistica, avendo come regista Luca Ziccarelli.

Uno spettacolo ispirato a una produzione di qualche anno addietro, firmata dalla stessa Compagnia, “Si va in scena lunedì”, in cui convivono sul palco recitazione, danza, canto e divertimento. Lo stile dello spettacolo è vario e passa attraverso i musical Disney, in cui alcuni brani come “Carmen”, “One”, “Chicago” e “Proposta di matrimonio” ne costituiscono una ossatura di pregio per la bravura e la giovialità dei giovani interpreti, rendendo omaggio alla commedia musicale italiana e a Broadway.

Non mancano le risate a scena aperta per la bravura e le battute degli interpreti con delle coreografie inedite che contribuiscono a creare stupore e compiacimento, grazie alla professionalità delle coreografe Angela Tiesi, Lia Molinaro, Patrizia Castriota. Il corpo di ballo della Compagnia Skanderberg, nata nel 1985 fa parte della storia del balletto calabrese essendo stata la prima in assoluto ad operare con il sovvenzionamento statale da parte del Ministero del Turismo e dello Spettacolo ottenendo in questi anni con affermati professionisti di fama internazionale notevoli riconoscimenti.