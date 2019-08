Kitesurd. Buon vento a Crotone, primo giorno per i campionati Freestyle e Bigair

Crotone e il vento non hanno tradito le aspettative dei 20 surfers che stanno partecipando alla prima tappa del Campionato Italiano Freestyle, e alla seconda tappa del Campionato Italiano Bigair di kitesurf, organizzati da Classe Kiteboarding Italia, Federvela e Club Velico Crotone, iniziati ieri mattina allo Sport Beach di località Gabella, e che termineranno martedì 6 agosto.

Prima giornata con ottimo vento che ha portato già i primi risultati: per quanto riguarda il Bigair – dopo tre round di gare – si conoscono già i quattro finalisti che si contenderanno nelle prossime il titolo, e si tratta, in ordine alfabetico, di Dorotini, Fontanesi, Principi e Ruggiu.

Per quanto riguarda il Freestyle, dopo tre gare, si è arrivati alle semifinali e a contendersi anche qui il titolo saranno in quattro, ovvero Fontanesi, Dorotini, Ruggiu e Pintus. Stamani mattina, intorno alle 10, si ritornerà in acqua per completare le ultime fasi e proclamare i vincitori.