Tragedia in mare. Anziana turista muore durante il bagno, inutili i soccorsi

Una veduta di Cirella (Diamante)

Un sabato d’agosto al mare si trasforma in tragedia per una 80enne torinese in vacanza in Calabria. L’anziana, Carmela Marta Paradiso, di Rivoli, è morta sulla piaggia di Diamante, sul Tirreno cosentino.

La donna, intorno alle 10.30 di ieri mattina, pare stesse facendo il bagno nelle acque della frazione di Cirella, quando avrebbe avvertito un malore. Inutili i soccorsi, arrivati immediatamente: per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Da quanto appreso l’80enne, una volta in mare, avrebbe iniziato ad urlare richiamando i bagnanti e i familiari, il compagno e la sorella che si trovavano sulla spiaggia antistante.

Soccorsa, l’anziana è stata portata a riva e poi affidata alle cure del 118 che hanno tentato invano di rianimarla e allertato anche l’elisoccorso.

Intervenuto anche il medico legale che ne ha constatato il decesso per cause naturali, un probabile arresto cardio circolatorio, e i carabinieri per le indagini di rito.

Il corpo della malcapitata è stato portato per ora nel cimitero di Diamante e poi farà ritorno in Piemonte per i funerali.