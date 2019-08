Marijuana in casa, 62enne di Squillace finisce ai domiciliari

Un 62enne (R.A.) con precedenti di polizia è finito ai domiciliari dopo che i carabinieri di Squillace hanno perquisito la sua abitazione trovandoci della droga.

Nella serata di ieri, i militari della Stazione locale sono infatti entrati nella casa dell’uomo che, inizialmente, è apparso poco sorpreso e apparentemente disponibile, tanto da ammettere il possesso di due piantine di marijuana, dell’altezza media di circa un metro, che ha consegnato personalmente ai carabinieri.

Il suo atteggiamento però ha insospettito lo stesso gli investigatori che hanno continuato a controllare l’abitazione tant’è che oltre a scoprire una piccola quantità della stessa sostanza dentro un pacchetto di sigarette, hanno ritrovato anche una confezione da circa 30 grammi, sempre di marijuana, che era nascosta in un vasetto in ceramica custodito in una dispensa.

Lo stupefacente e le piantine sono stati sequestrati e il 62enne arrestato in flagranza per l’ipotesi reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il Magistrato di Turno lo ha poi sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza convalida.