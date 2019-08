Incendi boschivi: in Calabria 4 richieste d’intervento aereo: case evacuate nel reggino

Sono state 4 le richieste di intervento aereo per domare le fiamme che si sono propagate oggi in Calabria. Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra, in particolare nelle aree settentrionali e centrali della Sicilia.

Al momento, sono 18 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, oltre alle quattro della Calabria, di cui 12 dalla Sicilia e una rispettivamente da Lazio e Toscana.

L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei - 11 Canadair e 3 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai quali si aggiungono 4 elicotteri del Comparto Difesa - ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 9 dei roghi su cui si è intervenuti.

Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.

La situazione più critica si è registrata in Sicilia, in particolare nella provincia di Palermo dove la Prefettura, già nella giornata di ieri, ha attivato il Centro di Coordinamento Soccorsi per coordinare le operazioni di intervento.

Al momento, inoltre, due Canadair e due elicotteri della flotta aerea dello Stato sono impegnati, a supporto delle squadre e dei mezzi regionali, nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che si è sviluppato nel pomeriggio in Calabria, nella zona di Gioiosa Ionica dove, in via precauzionale, sono state evacuate alcune abitazioni.