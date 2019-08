Polizia: settimana di controlli nella città pitagorica e nei dintorni

Tre persone arrestate, sette denunciate all’Autorità Giudiziaria, di cui 2 all’Autorità Amministrativa, 496 veicoli controllati e 954 persone identificate, 30 sanzioni per violazioni al Codice della Strada elevate, 6 fermi/sequestri eseguiti, 31 perquisizioni, 26 respingimenti con Ordine del Questore eseguiti ed effettuati 13 controlli amministrativi e, contestualmente, elevate 2 sanzioni amministrative.

È questo l’esito settimanale dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta” messo in atto dagli agenti della Questura di Crotone.

Nella serata del 27 luglio, personale della Squadra Volante ha segnalato amministrativamente al sig. Prefetto, G. G. M. I., nato in Spagna, classe 70, senza fissa dimora in Italia, con precedenti di Polizia, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Nella circostanza il predetto, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di grammi 3,3 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, opportunamente sequestrata.

Nella stessa serata, il personale della Questura di Crotone Divisione P.A.S.I. - Squadra di Polizia Amministrativa, in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore a San Pantaleone, si è recato in Papanice ove ha effettuato alcuni controlli amministrativi. (LEGGI)



Nel pomeriggio del 28 luglio è stato deferito in stato di libertà B. A., nato in Germania, classe 1987, perché resosi responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella circostanza il predetto, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di due coltelli, uno della lunghezza complessiva di cm. 19 e lama appuntita di cm. 8,50, e l’altro della lunghezza complessiva di cm. 17 e lama arrotondata di cm. 8,20, entrambi opportunamente sequestrati.

Con riferimento allo sbarco avvenuto nelle prime ore del 29.07.2019 presso il Porto di Crotone, personale della locale Squadra Mobile, unitamente ai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, all’esito della attività investigative incentrate alla ricerca di eventuali scafisti, hanno tratto in arresto tre cittadini ucraini. (LEGGI)



Nel pomeriggio del 29 luglio u.s., personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro B.S., nato a Catanzaro nel 2003 e S.A., nato a Catanzaro nel 2002, resesi responsabili dei reati di furto aggravato in concorso e, solo per uno di essi, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Nella giornata dell’1 agosto u.s., personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà il minore P. S., crotonese, classe 2002, perché resosi responsabile della reiterazione del reato di guida senza patente.

Nella mattinata dell’1 agosto u.s., personale della Polizia di Stato ha effettuato mirati controlli amministrativi, di interesse anche investigativo, presso un camping di una località di questa provincia. Nel corso delle attività sono state identificate 9 persone e all’esito dei controlli si è proceduto ad invitare il titolare presso i nostri Uffici al fine di esibire le autorizzazioni necessarie e i regolari contratti di lavoro di tutti i dipendenti assunti poiché oltre il 20% di coloro che lavoravano all’interno del camping riferivano di non godere delle garanzie della regolare assunzione.

Inoltre a seguito di un controllo nei pressi di una serie di moduli abitativi sono stati rinvenuti e sequestrati 3 involucri contenenti della sostanza risultata successivamente essere di tipo stupefacente.

Infine, nel corso di un controllo all’interno di un modulo abitativo in uso ad un cittadino albanese R. V., classe 90, è stata rinvenuta altra sostanza e il soggetto è stato segnalato al Sig. Prefetto in quanto assuntore di sostanza stupefacente.

Il 2 agosto, il personale della Questura di Crotone Divisione P.A.S.I. - Squadra di Polizia Amministrativa, unitamente a personale dell’U.P.G. S.P., Ufficio di Gabinetto e della Squadra Mobile, ha effettuato controlli amministrativi in questo centro cittadino, all’esito dei quali ha conseguito i seguenti risultati:

- presso un’attività di alimenti e bevande, al termine della verifica, il titolare veniva invitato a presentarsi presso gli Uffici della Questura al fine di portare in visione la documentazione inerente le autorizzazioni comunali ed inoltre veniva segnalato alla locale ASL – SIAN per la mancata attuazione del piano autocontrollo HACCP;

- presso un’attività di alimenti, al termine della verifica, il titolare veniva invitato a presentarsi presso gli Uffici della Questura al fine di portare in visione la documentazione inerente il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico;

- presso un bar, al termine della verifica, il titolare veniva invitato a presentarsi presso gli Uffici della Questura al fine di portare in visione la documentazione inerente i contratti dei dipendenti li trovati in attività lavorativa ed inoltre veniva segnalato alla locale ASL – SIAN per la mancata attuazione del piano autocontrollo HACCP;

- presso un bar, al termine della verifica, il titolare veniva invitato a presentarsi presso gli Uffici della Questura al fine di portare in visione la documentazione inerente le autorizzazioni comunali inerenti l’occupazione del suolo pubblico ed inoltre veniva segnalato alla locale ASL – SIAN per la mancata attuazione del piano autocontrollo HACCP;

- presso una pizzeria, al termine della verifica, il titolare veniva invitato a presentarsi presso gli Uffici della Questura al fine di portare in visione la documentazione inerente le autorizzazioni comunali ed occupazione del suolo pubblico ed inoltre veniva segnalato alla locale ASL – SIAN per la mancata attuazione del piano autocontrollo HACCP.

Sempre nella serata di ieri, personale della Squadra Volanti ha deferito in stato di libertà, per inottemperanza al decreto di espulsione, E. H., marocchino classe 1986.