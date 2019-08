Imbocca l’A2 contromano con un furgone: scongiurata tragedia nei pressi di Frascineto

Una tragedia è stata scongiurata questa mattina dagli agenti della Polizia stradale sull’A2 del Mediterraneo dove il conducente di un furgone ha imboccato una corsia contromano.

Gli operatori di due pattuglie, impegnate in attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, erano in sosta nell’area di servizio di Frascineto est, quando nell’altra area di servizio sulla carreggiata opposta, Frascineto Ovest, hanno visto un Fiat Iveco che nel riprendere la marcia imboccava l’autostrada in senso contrario a quello di marcia.

Resisi immediatamente conto di quanto stava accadendo e quindi dell’estrema pericolosità costituita da un veicolo contromano in autostrada, gli agenti sono passati con azione fulminea sulla carreggiata sud riuscendo a raggiungere e bloccare il mezzo, ripristinando le condizioni di sicurezza per l’intera viabilità.

Il conducente del furgone, accompagnato presso gli uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Frascineto è risultato negativo alcootest ed ha dichiarato di non essersi reso conto, nonostante l’adeguata segnaletica stradale, di aver imboccato contromano l’autostrada.

Allo stesso è stata immediatamente ritirata la patente di guida per la conseguente prevista revoca ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.