Incendio laboratorio Arpacal: tolti i sigilli, locale riconsegnato all’agenzia

Dopo l’incendio avvenuto il 31 agosto scorso in un laboratorio di analisi dell’Arpacal (LEGGI), e la conseguente interdizioni dello stesso in attesa di ulteriori accertamenti, stamani il personale del Nucleo NBCR del Comando dei vigili del fuoco di Catanzaro, coordinati dal funzionario IAE Massimo Conforti, responsabile provinciale del nucleo, si è recato sul posto per rimuovere i sigilli al locale interessato.

Gli specialisti hanno anche effettuato una serie di rilevamenti tecnico-strumentali per verificare la presenza nell’ambiente di eventuali residui di sostanze tossiche o nocive scaturite dalla combustione dei materiali e delle attrezzature coinvolte.

I valori sono risultati assimilabili al fondo naturale e pertanto negativi per cui, fatto salvo altri accertamenti tecnici di tipo strutturale da parte di personale competente, il laboratorio è stato riconsegnato all’Arpacal affinché possa procedere con gli interventi di ripristino.