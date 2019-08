Era a bordo della propria moto, quando per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto, una Fiat Punto, sulla strada che da Maida porta a Lamezia Terme. Non ce l’ha fatta Bruno de Sando, 28enne di San Pietro a Maida, deceduto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, e i sanitari del 118 che una volta arrivati hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.