Ricco il tour calabrese di Paolo Belli che domani toccherà Tiriolo

Tiriolo attende un grande ospite in Piazza Italia, si tratta di Paolo Belli che toccherà di nuovo la Calabria domenica 11 agosto a Parghelia in Piazza Francesco Ruffa.

Paolo Belli accompagnato dalla sua insostituibile Big Band è pronto ad affrontare una stagione entusiasmante e ricca di novità: dopo anni intensi spesi tra trasmissioni televisive, concerti in Italia e all’estero, tour teatrali e gli impegni per il prestigioso incarico di Presidente della Nazionale Italiana Cantanti, è infatti in programmazione in tutte le radio il singolo “Sei il mio giorno di Sole”, novità discografica che lo rispecchia appieno, un brano caratterizzato dall’allegria e positività che da sempre lo contraddistinguono, con uno stile influenzato da nuove sonorità.

La composizione è la seguente: Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (piano e hammond), Gaetano Puzzutiello (contrabasso e basso), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarre e banjo), Pierluigi Bastioli (trombone e basso tuba), Nicola Bertoncin (tromba), Daniele Bocchini (trombone), Gabriele Costantini (sax contralto e tenore), Davide Ghidoni (tromba), Marco Postacchini (flauto, sax Baritono e tenore), Juan Carlos Albelo Zamora (violino e armonica).

Paolo Belli

Dall’uscita, alla fine degli anni ’80, del suo primo album "Ladri di Biciclette" ha tenuto centinaia di concerti, tre partecipazioni a Sanremo e due vittorie al Festivalbar, ed ha collaborato con artisti prestigiosi quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Jon Hendricks, Jimmy Whiterspoon, Vasco Rossi, Piero Chiambretti, Enzo Jannacci, Fabio Fazio, Litfiba, Red Ronnie, Paolo Rossi, Gialappa’s Band, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario Lavezzi.

Negli ultimi anni, l’innata simpatia e la duttile personalità gli hanno permesso di affiancare, nella duplice veste di musicista e showman televisivo, personaggi come Giorgio Panariello, Carlo Conti e Milly Carlucci, negli show più riusciti dei varietà targati Rai1.