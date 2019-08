Controlli straordinari della Polizia: dai lavoratori a nero in un camping fino alla droga

Sono stati svolti ieri mattina dei controlli straordinari della Polizia di Crotone, in un primo momento diretta all’interno di un camping della provincia.

L’ispezione ha permesso di identificare 9 persone e al termine si è proceduto ad invitare il titolare presso gli Uffici della Questura per esibire le autorizzazioni necessarie e i regolari contratti di lavoro di tutti i dipendenti assunti, poiché oltre il 20% di coloro che lavoravano all’interno del camping avevano riferito di non godere delle garanzie di una regolare assunzione.

Inoltre, a seguito di un controllo nei pressi di una serie di unità abitative, sono stati ritrovai e sequestrati tre involucri contenenti una che dagli esami è risultata compatibile con dello stupefacente.

In particolare è stata scoperta una sostanza erbosa, disseccata, di colore verde, contenuta in due diversi involucri in plastica trasparente, del peso di circa 5 grammi l’uno e due sigarette artigianali, contenute in un pacco di “bionde”.

Infine, nel corso di un controllo all’interno di un'abitazione in cui viveva un cittadino albanese 29enne, è stata scoperta una dose di sostanza erbosa simile alla cannabis; un’altra di sostanza solida marrone del tipo cannabis o hashish e del peso lordo di 2,5 grammi.

Al termine delle operazioni, il cittadino albanese è stato segnalato al Prefetto come assuntore di stupefacente.