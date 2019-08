Droga: corriere arrestato dopo inseguimento, nascondeva cocaina in auto

È stato arrestato dalla polizia a Cosenza, dopo un rocambolesco inseguimento, N.B., 35enne con precedenti penali e di polizia per rapina, sorpreso in auto con una cospicua quantità di cocaina destinata alle piazze di spaccio della provincia.

L'uomo non si è fermato all'alt intimato degli agenti, nei pressi dell’ingresso dell’Autostrada Cosenza Sud, facendo così scattare l'inseguimento e per essere poi fermato a bordo della sua Lancia Y di colore grigio.

Il 35enne, con delle pericolose manovre, ha continuato la sua fuga percorrendo lo svincolo di Cosenza Nord per entrare nel centro abitato di Quattromiglia di Rende. Giunto all’altezza di via Marconi, vistosi braccato dalle pattuglie che nel frattempo avevano chiuso quasi tutte le vie di fuga, ha tentato di disfarsi di una busta di cellophane lanciandola dal finestrino del lato guida, immediatamente recuperata da personale del Reparto Prevenzione Crimine, e poi risultata contenere 110 grammi di cocaina purissima, mentre le altre pattuglie sono riuscite a bloccarlo nei pressi di Piazza Schettini, in via Popilia.

La Lancia Y è stata sequestrata mentre l’uomo è stato portato negli uffici della Squadra Mobile della Questura bruzia e al termine delle formalità di rito, tratto in arresto in flagranza dei reati di detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio e resistenza pubblico ufficiale.

Il P.M. di turno presso la Procura ha disposto per lui la traduzione presso la Casa Circondariale del capoluogo.