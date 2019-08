Regione: Master e Alta formazione, pubblicata graduatoria definitiva dei beneficiari

Con decreto dirigenziale n. 9314 del 31 luglio 2019 la Regione Calabria ha approvato la graduatoria definitiva dei beneficiari ammessi al finanziamento totale o parziale dei costi di iscrizione a master di primo e di secondo livello.

In relazione alla prima finestra temporale dell’avviso che copre le annualità 2019, 2020 e 2021 sono 172 le richieste di voucher ammesse a contributo, per un importo massimo di 4mila euro, a sostegno dei quali l’amministrazione regionale ha impegnato un importo complessivo di circa 471 mila euro. A seguito della risultanza dei lavori della Commissione di valutazione, infatti, sono stati pubblicati gli elenchi definitivi delle domande finanziabili (Allegato A), delle domande non finanziabili (Allegato B) e delle domande non ammesse (Allegato C).

Il dipartimento Presidenza, settore Alta Formazione e Università, ha altresì approvato in via definitiva gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi a finanziamento (Allegati 1 e 2) e degli ammessi non finanziabili (Allegato 3) relativi alla terza finestra temporale per l’invio delle domande per il bando voucher percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale. Il decreto dirigenziale n. 9312 del 31 luglio 2019, ha individuato 49 beneficiari del contributo con un impegno di spesa complessivo di oltre 246 mila euro.

“Investiamo sul futuro della Calabria partendo proprio dagli studenti più meritevoli - ha dichiarato il presidente della Regione Mario Oliverio - ai quali offriamo il più prezioso degli strumenti: la conoscenza. Già da diverse annualità l’avviso destinato all’erogazione dei voucher per la partecipazione ai master di I e II livello ha dimostrato di essere una delle misure più rappresentative e qualificanti dell’azione di questa amministrazione regionale che in maniera concreta sostiene l’alta formazione e il diritto allo studio".

"Abbiamo già assegnato, - ripercorre ancora Oliverio - infatti, 121 voucher nel 2017 e 120 nel 2018 e adesso, con la prima finestra temporale dell’avviso 2019/2021 che prevede un impegno complessivo di 3 milioni di euro, finanziamo 172 richieste di voucher. La volontà di questa amministrazione di rafforzare le competenze da mettere al servizio dello sviluppo dei nostri territori e di rendere sempre più competitiva la nostra regione si realizza anche attraverso un’altra importante misura che sostiene la partecipazione ai percorsi di Alta Formazione professionalizzante che punta ad intercettare i profili professionali e le vocazioni occupazionali delle realtà produttive della Calabria”.

“La prima finestra del bando per il finanziamento della partecipazione ai master - sottolinea l'assessore all'Istruzione ed alle attività culturali Maria Francesca Corigliano - impegna circa 471 mila euro a sostegno di quei calabresi, più o meno giovani, che desiderano potenziare le proprie competenze e migliorare la propria professionalità”.

“Questo intervento, programmato ormai da diverse annualità, risponde in particolare alle istanze di coloro che, seppur meritevoli, non hanno possibilità economiche adeguate per accedere ai percorsi formativi più qualificanti dislocati su tutto il territorio nazionale. Analogamente, attraverso l’erogazione di contributi per la partecipazione percorsi di Alta Formazione professionalizzante sosteniamo interventi formativi di elevato profilo programmati all’interno del catalogo regionale secondo quelle che sono le reali esigenze occupazionali del territorio”.

Le graduatorie definitive e i relativi decreti di pubblicazione sono disponibili sulle pagine dedicate agli avvisi del portale Calabria.