Controlli sui veicoli sequestrati, una denuncia nel cosentino

Gli agenti della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore, hanno sottoposto a controllo alcuni motoveicoli ed autoveicoli già precedentemente sequestrati poiché sorpresi dagli stessi poliziotti mentre circolavano senza assicurazione o addirittura senza immatricolazione e targa.

L’attività di verifica è stata orientata nei confronti dei soggetti nominati a vario titolo come custodi e con questi presupposti, i poliziotti provinciali, nell'esaminare le varie posizioni, hanno appurato in un caso la totale sottrazione di un’autovettura, scoprendo che era stato portato via anche del materiale gravato da un sequestro scaturito a seguito di una precedente operazione in materia di reati contro il patrimonio e condotta dalla Polizia Provinciale in Sila.

Una persona, poi, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura per le ipotesi di reato riguardanti i delitti contro la pubblica amministrazione.